Ижевск, 16 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 16 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 40 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 161 981 житель республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 166 470 случаев заражения коронавирусом, из них 40 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 38 новых случаев заражения. В числе новых носителей вируса четверо несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и восемь человек старше 65 лет.

4028 человек скончались в регионе за время пандемии, за минувшие сутки скончалась 84-летняя женщина, накануне скончался 93-летний мужчина.

В течение суток госпитализированы 18 человек, накануне в больницы попали 15 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2672 человека, 133 пациента ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 17 человек — в тяжелом состоянии, из них пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 13 мая прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 697 478 человек. Второй компонент препарата получили 557 063 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 150 819 жителей республики.