Волгоград, 16 мая 2022, 11:23 — REGNUM Дело об административном правонарушении возбуждено по факту стихийного захламления территории у мемориального комплекса «Лысая гора» в Волгограде, заявила 16 мая руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
У памятника военной истории неизвестные выбросили строительный мусор, шины, ветхую мебель и бытовую технику. Специалисты ведомства ещё в 2021 году отобрали пробы мусора и почв. Лабораторные исследования выявили превышение концентрации загрязняющих веществ, в том числе по нефтепродуктам, меди, свинцу, цинку и нитрат-иону.
Площадь загрязнённого участка составила 13 500 кв. м.