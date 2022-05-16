Волгоград, 16 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Дело об административном правонарушении возбуждено по факту стихийного захламления территории у мемориального комплекса «Лысая гора» в Волгограде, заявила 16 мая руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

У памятника военной истории неизвестные выбросили строительный мусор, шины, ветхую мебель и бытовую технику. Специалисты ведомства ещё в 2021 году отобрали пробы мусора и почв. Лабораторные исследования выявили превышение концентрации загрязняющих веществ, в том числе по нефтепродуктам, меди, свинцу, цинку и нитрат-иону.

«Участок находится в собственности Российской Федерации. А значит, ответственность за свалку несёт ТУ Росимущества. В ответ на предупреждение организация сообщила, что расчистила свалку собственными силами. Но уже в марте 2022-го на выездной проверке мы снова обнаружили мусорные навалы в том же месте — в 350 м от мемориала. Виновные будут привлечены к ответственности», — отметила глава Росприроднадзора.

Площадь загрязнённого участка составила 13 500 кв. м.