Майкоп, , 11:19 — REGNUM В одной из исправительных колоний Адыгеи выявлен факт участия осужденного в деятельности экстремистской организации, запрещенной на территории России. Отбывающий наказание стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщили 15 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Как установлено в ходе проверки сотрудниками регионального управления ФСБ, в 2019 году 36-летний подозреваемый вступил в ряды международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он активно выражал мнение о соблюдении «воровских правил» и высказывался в поддержку «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), демонстрируя свою приверженность указанному движению среди осужденных.

В настоящее время расследование дела продолжается.

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