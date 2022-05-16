Ярославль, 16 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Ярославские политики назвали ожидаемым уход мэра Ярославля Владимира Волкова. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Фото с личной страницы Вконтакте Владимир Волков

Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин («Единая Россия») в ноябре 2021 года призвал мэра уйти в отставку, мотивируя это тем, что многие вопросы «решаются годами».

«С уважением отношусь к решению Владимира Волкова, считаю его правильным и принятым в интересах ярославцев, хотя и несколько запоздавшим. Желаю успехов на новом месте», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Ненилин.

Ненилин заявлял, что готов сложить полномочия вместе с Волковым, но лишь в случае, если мэр сделает это до 31 декабря 2021 года. Поскольку этот срок прошёл, депутат не будет отказываться от мандата.

Другой единоросс, в прошлом исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин, рассказал, что «по-человечески» понимает Владимира Волкова.

«Если человек считает, что в другом месте работать интереснее, это его право. Чисто по-человечески я его понимаю — ближе к дому. Семью он сюда не перевозил. Это тяжело — работать вдали от дома, не видя каждый день своих близких. Считаю, что мэр должен быть жителем этого города, чтобы ходить по тем же улицам, чтобы было не стыдно людям в глаза взглянуть. Когда ты живешь в одном городе, а работаешь в другом, ты все равно стараешься уехать пораньше, приехать попозже. А работа мэра не только ежедневная, но и круглосуточная», — сказал Алексей Малютин.

Депутат Госдумы России («Справедливая Россия — За Правду») Анатолий Лисицын тоже говорит о проблеме восприятия горожанами мэра из другого региона.

«Вполне ожидаемое решение. В целом «варяги» — это та схема, которая сегодня по России не получает достаточно привязки. Люди как-то очень сложно сходятся с приходящими руководителями. Пример Волкова — вроде бы и умеет работать, но в то же время не стал для ярославцев чем-то знаковым, достаточно понятным и ясным. Когда приходит команда и когда мэр становится несамостоятельным — этот как раз становится проблемой», — сказал Лисицын.

По мнению депутата, нового главу города стоит искать среди ярославцев. Ярославские политики понимают, что в вопросе выбора мэра ключевой будет позиция врио губернатора. Пока что Михаил Евраев её не обозначил.