Вена, 16 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Власти Австрии уважают решение Финляндии и Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу. Об этом 16 мая сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Bmeia.gv.at Александер Шалленберг

Министр заявил, что Австрия уважает решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, однако сама останется нейтральной страной.

Как сообщало ИА REGNUM, желание Швеции и Финляндии стать членами Североатлантического альянса (НАТО) поддержал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.