Париж, , 11:15 — REGNUM Страны Европейского союза предпринимают новую попытку договориться о санкциях против России, сообщает Le Parisien.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Министры иностранных дел европейских стран встречаются в Брюсселе, чтобы попытаться договориться о следующем пакете санкций против России, и в частности о нефтяном эмбарго, от которого отказалась Венгрия.

Как сообщало ИА REGNUM, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что государства-члены ЕС должны объединить свои энергетические ресурсы.

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