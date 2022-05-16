Сеул, , 11:16 — REGNUM Южнокорейская группа BTS выиграла три награды на музыкальной премии Billboard Music Awards 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

BTS на сцене (сс) Republic of Korea

По данным источников, бойз-бенд удостоен главной награды «Top Selling Song» (Самая продаваемая песня), а также награды «Top Duo/Group» (Лучший дуэт/группа), «Top Song Sales Artist» (Лучший исполнитель по продажам песен).

Известно, что южнокорейская группа была номинирована на семь наград.

Церемония вручения наград прошла 15 мая в Лос-Анджелесе. Однако группа не присутствовала на мероприятии из-за плотного графика.

BTS получают как минимум одну награду на ежегодном мероприятии каждый год, начиная с 2017 года. В прошлом году они были номинированы на четыре награды и выиграли все четыре.

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