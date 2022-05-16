Сеул, 16 мая 2022, 11:16 — REGNUM Южнокорейская группа BTS выиграла три награды на музыкальной премии Billboard Music Awards 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, бойз-бенд удостоен главной награды «Top Selling Song» (Самая продаваемая песня), а также награды «Top Duo/Group» (Лучший дуэт/группа), «Top Song Sales Artist» (Лучший исполнитель по продажам песен).
Известно, что южнокорейская группа была номинирована на семь наград.
Церемония вручения наград прошла 15 мая в Лос-Анджелесе. Однако группа не присутствовала на мероприятии из-за плотного графика.
BTS получают как минимум одну награду на ежегодном мероприятии каждый год, начиная с 2017 года. В прошлом году они были номинированы на четыре награды и выиграли все четыре.
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