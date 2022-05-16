Чурапчинский район, , 11:14 — REGNUM В Чурапчинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии.

Охотничье ружье Андрей Репин © ИА REGNUM

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Трое мужчин вечером 10 мая в охотничьей избушке выпивали. В ходе застолья между ними возникла ссора, и один из охотников схватил гладкоствольное ружье 12 калибра модели «Winchester», принадлежащее одному из товарищей, и поочередно выстрелил в оппонентов.

От полученных травм мужчины скончались на месте, а стрелок уснул. Сотрудниками следственно-оперативной группы он был задержан.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО суд вынес приговор в отношении жителя Биробиджана 1961 года рождения, которого признали виновным в совершении убийства.