Пермь, , 11:14 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин за 2021 год заработал 7 108 874 рубля. Сведения о доходах обнародованы на сайте правительства региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

При отчёте глава Прикамья учёл иные доходы, которые подразумевают доходы от педагогической, научной и творческой деятельности, доходы от вкладов в банках, ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, доходы, полученные от продажи имущества, денежные средства, полученные в дар, пособия, пенсии и иные выплаты, относящиеся к доходу в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки.

Махонин является собственником квартиры площадью 124,6 кв. метра. Иного имущества во владении не имеет. Такая же ситуация была и годом ранее.

В пользовании губернатора находится дом (96,6 кв. м), земельный участок (2400 кв. м) и квартира (102 кв. м). принадлежащая супруге. Жена главы Пермского края отчиталась о годовом доходе в размере 511,4 тыс. рублей.

Напомним, Дмитрий Махонин стал губернатором Пермского края в сентябре 2020 года. За 2020 год доход главы региона ставил почти 6,8 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Доходы губернатора Прикамья за год резко выросли