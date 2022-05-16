Москва, 16 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Ещё десять беспилотных летательных аппаратов уничтожены российскими военными в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 16 мая на брифинге.

George Chernilevsky Разведывательный БПЛА Ту-143 «Рейс»

Он уточнил, что беспилотники сбиты над населёнными пунктами Новосветловка в ЛНР, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы в Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское в ДНР.

В числе сбитых аппаратов — два реактивных Ту-143 «Рейс», произведённых в СССР.

Кроме того, в Харьковской и Херсонской областях перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

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