Монреаль, Канада, 16 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит отчёт об исполнении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно дисквалификации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе WADA.

Www.wada-ama.org Логотип Всемирного антидопингового агентства (WADA)

Отмечается, что заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Каире 18 и 19 мая. Во время них будет рассмотрен отчёт о ходе работы и исполнении решения CAS в отношении РУСАДА.

Напомним, в декабре 2020 года CAS поддержал иск WADA и дисквалифицировал РУСАДА на два года. WADA требовало отстранения на четыре года. В результате был принят двухгодичный запрет на выступление российских спортсменов под флагом страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также на право России претендовать на проведение международных соревнований.