Красноярск, 16 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 16 мая в региональном правительстве, губернатор края Александр Усс поручил главам территорий активно включить в противопожарную работу лесопользователей.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Большая часть возгораний по-прежнему возникает по вине людей, уточняют краевые власти. Главы территорий должны усилить работу с арендаторами лесных участков, членами дачных кооперативов и СНТ. Поручено усилить и превентивные меры: провести окашивание и опашку, закупить дополнительный инвентарь, патрулировать территории с помощью волонтёров, обеспечить быструю локализацию возникающих пожаров.

Добавим, с начала пожароопасного периода в Красноярском крае зарегистрировано 686 очагов ландшафтных пожаров на землях лесного фонда на общей площади 41 651,605 га.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 мая в Красноярском крае зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади 13 тыс. га.