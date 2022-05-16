Невьянск, Свердловская область, , 11:14 — REGNUM В Невьянске Свердловской области обнаружен боевой снаряд. Взрывоопасный предмет нашли во время проведения дорожных работ, сообщили журналистам в управлении Росгвардии по региону.

Снаряд Yarnews.net

Опасную находку обнаружили 15 мая на 10 километре автодороги «Пьянково — Верхняя Пышма». Рабочие незамедлительно сообщили о предмете в территориальное управление Росгвардии.

На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН «Малахит». Оказалось, что рабочими был найден боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд. Находку обезвредили и уничтожили.