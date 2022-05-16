Ставрополь, 16 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В России ситуация в социально-экономической сфере в 2021 году улучшилась по сравнению с первым пандемийным годом в 81 из 85 российских регионов. При этом ряд субъектов РФ стабильно занимает последние места в рейтинге по этому показателю. В десятку регионов с наихудшими результатами не первый год входят четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа — Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Такие данные приводит РИА Новости в своем аналитическом исследовании, основанном на сравнении ключевых показателей регионального развития за 2021 год, в том числе по объему производства товаров и услуг, численности занятых в экономике, обороту розничной торговли, доле прибыльных предприятий, уровню безработицы и смертности в регионах.

Не изменилась за прошлый год ситуация в социально-экономическом плане в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Первая республика так же, как и годом ранее, остается на 77-м месте, а вторая — на 80-м.

Ингушетия переместилась с 79-го места на 81-е, а вот Карачаево-Черкесия смогла улучшить свои позиции на три пункта, поднявшись с 81-е на 79-е место.

Ставропольский край улучшил результаты на четыре пункта, поднявшись с 37-го на 33-е место. Дагестан, напротив, опустился на 58-е место с 49-го, а Чечня с 63-го на 69-е.