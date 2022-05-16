Москва, 16 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ даст правовую оценку действиям представителей националистических военизированных формирований Украины, которые установили свои огневые точки в Никольском храме, имеющем вековую историю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«По данным журналистов, работающих в городе Попасной (ЛНР), украинские силовики использовали храм в качестве наблюдательного пункта, а на колокольне, откуда просматривается большая часть города, располагались позиции снайперов и пулеметчиков. В результате их действий внутри храма практически все уничтожено», — говорится в сообщении.

В рамках взаимодействия российских следователей и правоохранителей из ЛНР будут зафиксированы последствия преступных действий украинских националистов, а также установлены лица, подлежащих уголовной ответственности за своё преступление.