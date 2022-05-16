Саратов, , 11:11 — REGNUM Вблизи железнодорожной станции Багаевка на рабочих упал столб контактной сети. В результате удара током два человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Электроток

С его слов, инцидент произошел 15 мая около 18:00 (местное время). При установке светофора, который упал на контактную сеть, пострадали четверо мужчин, двое из них погибли. Еще двоих пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

ИА REGNUM напоминает, 17 апреля подростки в возрасте 12 и 15 лет на улице Большой Затонской в Саратове схватились руками за высоковольтный кабель.

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