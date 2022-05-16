* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 16 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Источники сообщили Afghanistan International 15 мая, что Арбаб Фируз, командир Фронта сопротивления, прошлой ночью сдался талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как закончились боеприпасы, но был расстрелян радикалами.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли арестовать его в его дом в уезде Руйи Ду Аб провинции Саманган.

По словам собеседников, Арбаб Фируз был бывшим военным, который бежал в Иран после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, и недавно вернулся в страну. Вернувшись в Афганистан, он начал тайно действовать и жил в подполье.

По словам источника, Арбаб Фируз сначала не сдался талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вступил в перестрелку.

Местные источники подтвердили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли тело командира в уездный центр Ду Аб.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.