Донецк, 16 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. За последние сутки подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожили 36 украинских националистов. Об этом 16 мая сообщает телеграм-канал НМ ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Военнослужащие милиции за сутки уничтожили 36 националистов, а также четыре кочующих миномёта, два бронеавтомобиля и три грузовых транспортных средства.

Кроме того, народная милиция захватила одну БМП и два бронеавтомобиля.