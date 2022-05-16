Уфа, 16 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Причины несчастного случая, в результате которого пострадал 55-летний работник АО «Белорецкий металлургический комбинат», установили сотрудники Гострудинспекции. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы НЛМК-Калуга. В цеху

Сообщается, что ЧП произошло 21 января в цехе легированной проволоки, в котором установлен бак-мерник серной кислоты с площадкой для его обслуживания, расположенной на высоте 4,6 метра.

Отмечается, что в тот день электромонтёру поручили заменить в этом цехе вышедшую из строя лампу освещения.

«Работник поднялся по металлической лестнице на площадку обслуживания, а когда направился к неисправному светильнику, пол под ним (металлический лист) провалился и мужчина упал с высоты 4,6 метра на участок земли, отведённый под скапливание излишков серной кислоты, вытекающей из бака-мерника», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что работник получил тяжёлые травмы, в том числе и химический ожог ног и туловища.

Эксперты установили, что верхнее днище и опоры бака-мерника, листы настила и перила площадки изношены на 100 процентов.

«К тяжёлой травме работника привело неудовлетворительное техническое состояние сооружения. Как выяснилось, комиссионный осмотр бака-мерника не проводился с 2018 года», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что материалы в отношении работодателя, который не обеспечил безопасные условия труда при эксплуатации сооружений, направлены в следственные органы.