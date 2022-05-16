Екатеринбург, 16 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге волонтёры-экологи в рамках «Чистых игр» собрали более 2 тонн мусора с берега Исети. Участок от мусора очистили 60 человек в составе 17 команд, сообщил журналистам председатель свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусор

По словам Вихарева, экоигра оказалась непростой. Берег реки в промежутке улиц Белинского и Ткачей был очень грязным. При этом активисты не только собрали мусор, но и отсортировали его.

В рамках экоквеста у участников было 1,5 часа на то, чтобы собрать как можно больше мусора. Для каждой категории участников выдавались отдельные мешки. Их содержимое после уборки взвешивали и оценивали волонтёры.