Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга официально объяснили, что необходимо предпринять в случае получения квитанции по оплате капитального ремонта с обозначенным в ней долгом. Порядок действий 16 мая разъяснили в пресс-службе городского жилищного комитета.

Квитанция Дарья Антонова © ИА REGNUM

В последнее время у многих петербуржцев стали возникать вопросы о внезапно появившихся долгах по капремонту, которых на самом деле, по их мнению, быть не должно.

Как объяснили в жилкомитете, если абонент не согласен с данными квитанции, он должен пройти регистрацию в личном кабинете Фонда капитального ремонта и добавить туда помещение, по которому начислен долг.

Там же в разделе «взносы» можно проследить, за какие месяцы начислена задолженность. Плательщик сможет сверить все данные и получить выписку по счёту.

В случае выявления расхождения, на сайте Фонда капитального ремонта следует отправить обращение. К письму абонент должен приложить копии квитанций и чеков для подтверждения оплаты.

Далее по факту обращения Фонд проведёт проверку и, если необходимо, свяжется с обслуживающими компаниями, «Петроэлектросбытом» или ВЦКП, обрабатывающими платежи. Фонд рассмотрит все обращения. И если будет принято положительное решение, плательщик получит перерасчёт. В ином случае долг нужно будет погасить.

Отметим, что петербуржцы стали получать «долговые» квитанции с апреля 2022 года. Жителей города уведомили о наличии задолженности и просили её погасить. При этом при своевременной оплате плательщик освобождается от пени.

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