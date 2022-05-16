Донецк, 16 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили 36 украинских боевиков и четыре 120-миллиметровых миномета. Об этом 16 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 36 украинских националистов, четыре кочующих 120-миллиметровых миномета, два бронеавтомобиля и три грузовых транспортных средства. Захвачены одна БМП и два бронеавтомобиля», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что за сутки 14 мая были уничтожены 38 украинских националистов.