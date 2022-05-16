Москва, , 11:02 — REGNUM Российская авиация поразила два склада, снабжающих горючем украинские войск. Об этом 16 мая в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Пуск ракеты Mil.ru

Кроме того, были уничтожены три пункта управления украинских военных.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего», — уточнил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 15 мая, оперативно-тактической и армейской авиацией ВС РФ было нанесено поражение 32-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области.