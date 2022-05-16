Москва, 16 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Интенсивные обстрелы артиллерией, невозможность эвакуации, дефицит еды и боеприпасов, огромное количество раненых — всё это будет давить на засевших в подвалах «Азовстали» нацистов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«Давление будет сильнее с каждым часом, и скоро можно будет увидеть не десяток сдавшихся нацистов, а сотни.

Верная тактика окружения и изоляции позволяет сохранять жизни российских солдат.

Российские войска фактически на «Азовстали» отрабатывают новую тактику ведения городских боев и получают опыт, которого нет ни у одной армии мира», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, группа украинских военных вышла с завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдалась в плен, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

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