Москва, 16 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Процессуальную проверку по факту совершения акта вандализма в отношении памятника воинам Красной армии в Литве поручил провести председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что ранее департамент полиции при МВД Литвы сообщил об осквернении памятник участникам Великой Отечественной войны в деревне Бубяй Шяуляйского района.

Также уточняется, что вандалы нанесли на монумент, установленный на воинском захоронении советских солдат и офицеров, павших в августе 1944 года во время освобождении этой части Литвы, свастику.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственным комитетом России будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению противоправных действий», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что обстоятельства преступлений украинских нацистов и польских наемников в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР) установят сотрудники Следственного комитета России.