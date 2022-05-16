Ростов-на-Дону, 16 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Ростовской области, как полагают синоптики, ожидается дождливая неделя. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра России, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Екатерина Булатова ИА REGNUM После дождя

16, 17 и 19 мая в Ростовской области пройдут небольшие кратковременные дожди. Скорость ветра будет достигать шести метров в секунду. Затем ветер начнёт стихать. Сильные дожди накроют Ростовскую область 20 и 21 мая.

В течение недели в ночные часы температура воздуха на Дону будет опускаться до +8 градусов, в дневные часы ожидается до +23 градусов.