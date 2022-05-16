Оренбург, 16 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер за 2021 год заработал 9 655 961 рубль. Сведения о доходах главы региона обнародованы на сайте правительства Оренбуржья.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Паслер владеет двумя земельными участками площадью 936 и 1829 кв. метров. Является собственником дома (555 кв. метров) и иного нежилого имущества (177,9 кв. метров). Из транспорта имеет два прицепа к автомобилям и снегоход. В пользовании Дениса Паслера указаны две квартиры и комната в общежитии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доход оренбургского губернатора за 2020 год составлял почти 12,7 млн рублей. За 2019 год Паслер отчитался о доходе в размере более 202 млн рублей.