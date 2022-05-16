Городищенский район, Волгоградская область, 16 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Туристический автобус, следовавший по маршруту Элиста — Дубовка, загорелся вечером 15 мая на трассе Р-228 в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожарная тревога

Возгорание в моторном отсеке автобуса произошло около 21:40. На полную ликвидацию пожара спасателям потребовалось 40 минут.

Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.