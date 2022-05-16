Пекин, 16 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Вступление Финляндии в НАТО отразится на её отношениях с Китаем. Об этом 16 мая заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

«По поводу вступления Финляндии в НАТО: это непременно создаст новые факторы в китайско-финских отношениях», — сказал дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что ни у кого в НАТО не должно быть иллюзий, что Россия смирится о со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

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