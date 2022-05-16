Тбилиси, 16 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Грузии за первые четыре месяца 2022 года составил $5,25 млрд, что на 33,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 16 мая на сайте организации.

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По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии в отчётном периоде составил $1,59 млрд, что на 39,6% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 33,7% и составил $3,67 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии составил около $2,08 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 39,6%.

Стоит отметить, что по итогам первых трёх месяцев 2022 года общий товарооборот Грузии составил $3,9 млрд, что больше, чем в аналогичном периоде 2021 года на 37,9%. Отрицательный баланс был около $1,5 млрд или 39,4% внешнеторгового оборота.