Москва, 16 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. На бывшем московском заводе «Рено» постараются сохранить большую часть трудового коллектива. Об этом 16 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Глава столицы рассказал о планах наладить производство легковых автомобилей под торговой маркой «Москвич» на бывшем заводе «Рено». Собственники решили закрыть предприятие, однако московские власти решили забрать производство на баланс города и возобновить выпуск легковых транспортных средств.

«Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников», — сообщил Собянин.

В последние годы предприятие выпускало «Логаны», «Дастеры» и «Сандеро». Теперь основным технологическим партнёром возрождённого завода «Москвич» станет «КамАЗ».