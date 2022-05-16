Стокгольм, 16 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Вечером 15 мая лидер «Центристов» Анни Лёф, чья партия всецело поддерживает вступление Швеции в НАТО и лидер «Левых» Нуши Дадгостар, чья партия является ярым противником такого решения, встретились в студии SVT, чтобы обсудить политику безопасности страны в контексте возможного присоединения к альянсу.

Centerpartiet.se Анни Лёф

По мнению Дадгостар, вступление Швеции в НАТО приведет к тому, что «наши мальчики и девочки отправятся на войну».

Однако Анни Лёф с таким видением ситуации в корне не согласна.

«НАТО является оборонительным союзом, а статья 5 является оговоркой о защите. Это означает, что вы должны защищаться, когда кто-то из членов НАТО подвергается нападению, а не то, что вы должны посылать кого-то на войны, которые ведут другие страны в разных частях мира. Я считаю важным, что в таких деликатных ситуациях не надо распространять ложь и дезинформацию», — сказала лидер «Центристов».