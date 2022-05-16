Южная Корея закупит у США 40 учебно-тренировочных вертолётов
Сеул, 16 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. К 2025 году Южная Корея закупит около 40 учебно-тренировочных вертолётов американского производства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).
Согласно опубликованным данным, ранее представители южнокорейского управления подписали контракт на сумму 170 млрд вон (~$132,8 млн) с американской аэрокосмической компанией Bell Textron Asia.
Данный контракт предусматривает закупку вертолётов модели Bell 505 и восьми тренажёров для обучения пилотов.
Южнокорейские военные планируют начать развёртывание вертолётов в сухопутных и военно-морских силах в следующем году.
«Мы ожидаем, что проблемы безопасности, связанные с эксплуатацией старых учебно-тренировочных вертолётов, будут решены, когда начнутся поставки новых вертолётов», — сообщил представитель управления.