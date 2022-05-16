Сеул, 16 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. К 2025 году Южная Корея закупит около 40 учебно-тренировочных вертолётов американского производства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, ранее представители южнокорейского управления подписали контракт на сумму 170 млрд вон (~$132,8 млн) с американской аэрокосмической компанией Bell Textron Asia.

Данный контракт предусматривает закупку вертолётов модели Bell 505 и восьми тренажёров для обучения пилотов.

Южнокорейские военные планируют начать развёртывание вертолётов в сухопутных и военно-морских силах в следующем году.

«Мы ожидаем, что проблемы безопасности, связанные с эксплуатацией старых учебно-тренировочных вертолётов, будут решены, когда начнутся поставки новых вертолётов», — сообщил представитель управления.