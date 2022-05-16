Москва, 16 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Два украинских самолёта Су-25 и один Су-24 сбиты российскими военными в рамках специальной операции. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 16 мая на брифинге.

Александр Бельтюков Взлет Су-24

Он уточнил, что российские средства ПВО сбили два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины неподалёку от населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха Харьковской области.

«Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24», — добавил Конашенков.

Всего с начала военной спецоперации на Украине уничтожено 168 самолётов и 125 вертолётов, 889 беспилотников, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, российские военные уничтожили 381 установку реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники.

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