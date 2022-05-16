Ракетные войска России уничтожили 14 пунктов управления ВСУ
Москва, 16 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Ракетными войсками России уничтожены 24 артиллерийские батареи украинских войск. Об этом 16 мая в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях», — уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 15 мая, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях.
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В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники.