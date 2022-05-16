Новосибирск, 16 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Днём 17 мая в Новосибирске ожидается +29…+31 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Весна

Синоптики прогнозируют на 17 мая в Новосибирске переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+16 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Новосибирской области 16 мая сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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