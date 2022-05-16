Москва, 16 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В начале биржевых торгов курс американского доллара снизился до отметки менее 64 рублей за одну единицу американской валюты. Это 16 мая следует из данных торгов на Московской бирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По информации торговой площадки, курс доллара США расчетами «завтра» по состоянию на 10:10 мск уменьшился на 70 копеек, составив 63,85 рубля за один доллар.

При этом курс евро также снизился на 98 копеек и составил 66,17 рубля за одну единицу европейской валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что курс доллара на биржевых торгах крутится около уровня 65 рублей.