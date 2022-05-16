Москва, 16 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту совершения акта вандализма в отношении памятника советским воинам, расположенного в Литве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

«Согласно сводке происшествий, которую распространил департамент полиции при МВД Литовской Республики, осквернен памятник участникам Великой Отечественной войны в деревне Бубяй Шяуляйского района. На монументе, расположенном на воинском захоронении советских солдат и офицеров, павших в августе 1944 года при освобождении этой части Литвы, была нарисована свастика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам следовательской проверки ведомство примет соответствующее процессуальное решение. В СК РФ также пообещали установить все обстоятельства случившегося, а также лиц, причастных к акту вандализма.