Астана, 16 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Казахстане с 16 мая начинает действовать программа льготного автокредитования, четыре банка уже получили соответствующее одобрение. Об этом, как передаёт новостной портал Zakon. kz, сообщил журналистам зампредседателя правления АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В данной программе существует ограничение, что автомобиль можно получить не чаще чем один раз в два года. Это ограничение положительно скажется, потому что охват людей будет больше», — сказал Гаппаров.

Он сообщил, что заявки должны начать принимать в течение сегодняшнего дня, 16 мая. Возле банков уже образовались очереди.

Стоит отметить, что программа льготного автокредитования в Казахстане предусматривает, что максимальная ставка по кредиту не должна превышать 7,5% годовых. Сумма займа не должна быть более 10 млн тенге (около $23 тыс.), а срок кредита — не более семи лет. Льгота распространяется только на отечественные автомобили.