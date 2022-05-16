Вашингтон, 16 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. 16 мая начинается федеральный судебный процесс над адвокатом предвыборной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которого обвиняют в том, что он солгал ФБР в ходе расследования возможных связей между бывшим президентом США Дональдом Трампом и Россией в 2016 году, пишет агентство Associated Press.

Donaldjtrump.com Трамп

Дело против адвоката Майкла Сассмана, представлявшего кампанию Клинтон в 2016 году, — это первое судебное разбирательство в результате продолжающегося расследования специального прокурора Джона Дарема. Оно станет проверкой убедительности доказательств, собранных Даремом и его командой.

Оправдательный приговор, скорее всего, поставит вопросы о цели расследования Дарема и его стоимости для налогоплательщиков, а обвинительный вердикт почти наверняка вдохновит сторонников Трампа, которые давно рассчитывают на то, что Дарем разоблачит, как они считают, предвзятость по отношению к бывшему президенту.

Сассмана обвиняют в том, что он ввел в заблуждение тогдашнего главного юридического советника ФБР в сентябре 2016 года, когда Сассман представил исследование, свидетельствующее, по его словам, о подозрительном канале связи между компьютерными серверами основной Trump Organization [основная компания Дональда Трампа — прим. ИА REGNUM] и российским банком.

Обвинение утверждает, что Сассманн солгал, заявив, что присутствовал на встрече с ФБР не от имени какого-либо конкретного клиента, тогда как на самом деле действовал от имени двух клиентов: кампании Клинтон и руководителя отдела технологий, который помогал собирать компьютерные данные.