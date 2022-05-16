Уфа, 16 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Проект «Тепло рук» победил в конкурсе на лучшую концепцию арт-объекта для кольцевой развязки «Центрального рынка» в Уфе. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что на конкурс поступило 38 проектов, из которых отобрали 29. Участникам предлагалось рассмотреть эту территорию комплексно: не только с точки зрения профессиональных архитекторов, но и обычных жителей.

Отмечается, что члены жюри отобрали две работы: «Площадь Евразии» и «Тепло рук». А в результате победил проект «Тепло рук». Автор — Илья Ищенко.

«В основе архитектурного объекта — принцип национальной идентичности. Символ двух рук трактуется как место, где встречаются Европа и Азия. Архитектура объекта основана на традиционных башкирских орнаментах. Стела, являющаяся ромбической пространственной фигурой, символизирует ценности единства, семьи и дружбы. Небольшие элементы, собираясь вместе, символизируют подход от частного к целому, представляя, что Башкирия — многоконфессиональная и мультикультурная республика, которая объединяет людей в единое целое», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что особенностью объекта станет звуковое интервальное сопровождение со звучанием национальных музыкальных инструментов и мелодий.