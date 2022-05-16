Годовой доход главы Перми составил почти 16,5 млн рублей
Пермь, 16 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Глава Перми Алексей Дёмкин указал в декларации доход за 2021 год в размере16 470 195 рублей с уточнением, что учтены иные доходы. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.
Мэр владеет четырьмя земельными участками, площадь которых варьируется от 1549 до 1972 кв. метров. Кроме того, имеет в собственности жилой дом (1282 кв. метра) и гараж (154 кв. метра). В автопарке Дёмкина автомобиль Land Rover 2019 года выпуска и мотоцикл BMW 2007 года выпуска.
Супруга мэра за год заработала почти 5,9 млн рублей. Она является собственником нежилого помещения площадью 148 квадратных метров и автомобиля Porsche Macan Turbo 2017 года выпуска.
Напомним, Алексей Дёмкин является главой Перми с марта 2021 года.