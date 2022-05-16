Пермь, 16 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Глава Перми Алексей Дёмкин указал в декларации доход за 2021 год в размере16 470 195 рублей с уточнением, что учтены иные доходы. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Mezenmir Деньги

Мэр владеет четырьмя земельными участками, площадь которых варьируется от 1549 до 1972 кв. метров. Кроме того, имеет в собственности жилой дом (1282 кв. метра) и гараж (154 кв. метра). В автопарке Дёмкина автомобиль Land Rover 2019 года выпуска и мотоцикл BMW 2007 года выпуска.

Супруга мэра за год заработала почти 5,9 млн рублей. Она является собственником нежилого помещения площадью 148 квадратных метров и автомобиля Porsche Macan Turbo 2017 года выпуска.

Напомним, Алексей Дёмкин является главой Перми с марта 2021 года.