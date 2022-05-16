Мариуполь, ДНР, 16 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой показана огневая поддержка Вооруженными силами (ВС) РФ зачистки территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе от остатков украинских нацистов, обнародовало 16 мая МВД Донецкой Народной Республики (ДНР).

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как самоходные орудия российских ВС ведут огневую поддержку при зачистке территории завода, уничтожая позиции киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ДНР получили ранения два мирных жителя в результате артиллерийских обстрелов ВСУ.