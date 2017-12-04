Москва, 16 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Стрелковое и иное вооружение иностранного производства изъято в Харьковской области у украинских националистов. Об этом сообщает 16 мая пресс-служба Росгвардии.

rosguard. gov.ru Иностранное вооружение, изъятое у украинских националистов в Харьковской области

Спецназовцы Росгвардии обнаружили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты и переносные зенитно-ракетные комплексы в ходе разведывательно-поисковых мероприятий.

В ведомстве уточнили, что среди изъятых образцов вооружения — ручные противотанковые гранатомёты RPG-76 производства Польши, RPG-75 производства Чехии, противотанковые одноразовые гранатомёты AT4 производства Швеции, а также британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецназ Росгвардии сбил под Харьковом украинский разведывательный беспилотник «Фурия».

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