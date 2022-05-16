Луганск, 16 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили пять украинских боевиков, сообщили 16 мая в Народной милиции ЛНР.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно пять человек личного состава, один бронетранспортер, три единицы автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что еще один военнослужащий ВСУ сложил оружие и тем самым сохранил свою жизнь.