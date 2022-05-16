Онгудайский район, Алтай, , 10:45 — REGNUM В Онгудайском районе Республики Алтай правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб местный житель. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

ДТП на Алтае МВД Республики Алтай

Вечером 15 мая 39-летний мужчина ехал за рулём личного самодельного гусеничного транспортного средства по склону горы. Не справившись с управлением, он допустил его опрокидывание.

«В результате происшествия водитель скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. По факту происшествия проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ», — отметили в ведомстве.