Онгудайский район, Алтай, 16 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Онгудайском районе Республики Алтай правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб местный житель. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД Республики Алтай ДТП на Алтае

Вечером 15 мая 39-летний мужчина ехал за рулём личного самодельного гусеничного транспортного средства по склону горы. Не справившись с управлением, он допустил его опрокидывание.

«В результате происшествия водитель скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. По факту происшествия проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ», — отметили в ведомстве.