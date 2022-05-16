Таллин, , 10:44 — REGNUM

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Возглавляющая правительство Эстонии Реформистская партия поддержала предложение парламентских партий повысить детские пособия, но просит больше времени на его обсуждение.

Об этом в понедельник, 16 мая, на своей странице в социальной сети Facebook (признана в России экстремистской организацией) сообщила лидер партии, премьер-министр Кая Каллас.

Аргументируя позицию своей партии, Каллас сообщила, что предложение потребует дополнительных 300 млн евро в год. Поэтому, считает она, необходимо решить, где будут найдены эти серьезные средства для госбюджета.

Новые постоянные расходы могут быть покрыты либо за счет сокращения других постоянных трат, либо за счет повышения налогов, но никак не за счет единовременного государственного кредита. Поэтому повышение налогов требует широкого общественного обсуждения, сказала Каллас.

Согласно внесенному в парламентское производство законопроекту, пособие на одного ребенка в Эстонии может составить 100 евро в месяц. Семьям, в которых растет трое и более детей, ежемесячно будет дополнительно выплачиваться 700 евро, а семьям, в которых семеро и более детей, — 900 евро.

Предполагается, что поправки могут вступить в силу с 2023 года. За их принятие выступают четыре из пяти парламентских партий, у которых достаточно голосов для принятия закона.