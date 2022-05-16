Париж, 16 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что государства-члены ЕС должны объединить свои энергетические ресурсы, сообщает Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Нам нужна общая политика энергоснабжения и совместные закупки», — заявил еврокомиссар, признав, что некоторые страны, такие как Германия, пока не поддерживают это.

В случае закрытия поставок российского газа Евросоюз считает, что справится с кризисом. Тьерри Бретон заверил, что Брюссель «предвидел» этот сценарий.

По словам еврокомиссара, ЕС импортирует примерно 155 млрд м³ российского газа в год. Треть этого количества может быть заменена сжиженным природным газом (СПГ), импортируемым из других стран, в частности из США, Катара или Норвегии. Кроме того, усиление текущих поставок по различным трубопроводам позволит сэкономить дополнительно 10 млрд м³. Снижение потребления, в частности, отопления, сэкономит 14 млрд м³, столько же сэкономит расширение уже существующих атомных электростанций.

Государства-члены ЕС также готовятся к зиме, заправляя резервуары, которые в настоящее время заполнены «на 40%», по словам Тьерри Бретона, «что намного больше, чем в прошлом году». По идее, к осени резервуары должны быть заполнены на 80%.